Москва, 15 апреля, 2017, 19:31 — ИА Регнум. В Москве прошел традиционный парад трамваев — праздник, приуроченный ко дню рождения самого старого вида наземного транспорта. Сегодня, 15 апреля, на экспозиции представили 16 уникальных составов — от конки XIX века до новенького низкопольного «Витязь-М», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Поезд из моторного вагона Ф ("Фонарный") и прицепного вагона Н ("Нюрнбергский")

Дарья Антонова ИА REGNUM Ежегодный парад ретротрамваев в Москве

В 2017 году трамваю исполнилось 118 лет. Отметить памятную дату и посетить выставку раритетных вагонов, прошедшую на Чистопрудном бульваре, собрались порядка 200 тысяч москвичей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москвичи встречают колонну ретротрамваев на Чистопрудном бульваре

Помимо выставки в виде эволюционной линии столичных трамваев, для развлечения москвичей работали аниматоры в исторических костюмах, специалисты по аквагриму и музыканты.

Дарья Антонова ИА REGNUM В салоне вагона серии «БФ» ("Бесфонарный")

«Хотелось бы поблагодарить москвичей и гостей города за теплый прием, который они оказали нашей ретроколлекции. Мы также выражаем признательность городским службам и местным органам власти за содействие в проведении мероприятия», — заявил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пионеры у вагона «Татра Т7Б5»

Дарья Антонова ИА REGNUM

Напомним, первые регулярные трамваи появились в Москве в 1899 году. Текущая совокупная протяженность трамвайных линий в столице достигает 417 км.