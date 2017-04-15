Тамбов, 15 апреля, 2017, 18:05 — ИА Регнум.

«Российская газета» рассказала об общении с жителями Тамбовской области премьер-министра РФ Дмитрия Медведева во время его рабочей поездки в регион. Тамбовские работники, как выяснилось, интересуются и политикой. Они спросили, что думает сам председатель правительства о нападках на него.

Government.ru Беседа Дмитрия Медведева с работниками мясоперерабатывающего предприятия ООО «Тамбовский бекон»

«Это выгодно тем, кто заказывает подобного рода сюжеты, материалы, — ответил премьер-министр. — Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели». Было отмечено, то они пытаются показать, что власть ведет себя плохо, а они лучше остальных. При этом средства на подобные сюжеты берут не у народа, а у частных спонсоров, которые за этим стоят.

Реагирует на все это Дмитрий Медведев спокойно, во многом благодаря крепким нервам. «У меня позиция простая. Я продолжаю работать, делать свое дело, и это моя ответственность перед гражданами Российской Федерации», — заявил он. За долгие годы работы на государственных должностях выработался иммунитет, без которого на такой работе невозможно, поделился премьер своим опытом.

«Житье-Бытье» сообщило о 19 сообщениях в полицию о подозрительных бесхозных предметах, которые тамбовчане сделали за последние 10 дней. События в Санкт-Петербурге и в Ростове-на-Дону, где с разницей в несколько дней сработали взрывные устройства, заставили тамбовчан внимательнее относиться к бесхозным вещам. Причем шутников, которые делают ложные сообщения, среди них нет. Люди действительно опасаются повторения трагедий, произошедших в других городах, и звонят в полицию. К счастью, ничего опасного в оставленных бесхозных пакетах и сумках обнаружено не было. Но полицейские призывают тамбовчан не терять бдительности и реагировать на такие предметы и впредь.

Вопросы противодействия идеологии терроризма обсудили на заседании антитеррористической комиссии Тамбовской области под председательством главы региона Александра Никитина, пишет «Тамбовская жизнь». Губернатор отметил, что трагедия в Санк-Петербурге вновь напомнила о том, что терроризм не снижает активности. И главным инструментом достижения своих целей лидеры международного терроризма считают молодежь, наиболее «хрупкую» и уязвимую часть общества. Складывающаяся обстановка требует принятия мер по противодействию терроризму. В том числе, по недопущению распространения в молодежной среде экстремистских взглядов, а также продолжение и совершенствование работы по обеспечению антитеррористической защищенности в местах массового пребывания людей. В настоящее время на территории региона активизирована информационная работа жителей области, школьников, студентов, направленная на противодействие вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность, с демонстрацией видео-фото-материалов, основанных на конкретных примерах, с отражением негативных последствий терроризма. Лекции, беседы, информационную работу проводят представители силовых структур, участковые, психологи.

В преддверии 9 мая «Тамбовская жизнь» разыскала автомастера из Рассказова, который создал единственный в области автомобильный парк Победы. Последние десять лет в параде Победы, проводимом в Рассказове, участвуют автомобили времен Великой Отечественной войны, восстановленные Сергеем Висковым. Многие горожане приходят в этот день на центральную площадь города, чтобы увидеть легендарные машины, сфотографировать их, а если получится, то и прокатиться. Сергей Висков — коренной рассказовский житель. Ремонтом автомобилей раньше занимался во дворе на Базарной, пока со временем не построил автомастерскую. Сюда, на Базарную, двадцать с лишним лет назад он пригнал из Черняного первый автомобиль, который реставрировал. Это был БМВ340 1947 года выпуска. На реставрацию БМВ ушло два года. А на восстановление «Бьюика» — следующей машины — потребовалось семь лет. Сейчас помимо четырех автомобилей, тщательно и скрупулезно возрожденных, у Вискова в наличии три довоенные «Эмки», шестидесятых годов выпуска «Волга» и послевоенная «Победа».

В продолжение темы празднования предстоящей 72-й годовщины победы в войне «Известия» читателям о памятнике советской разведчице, который планируют установить под Тамбовом. Памятник советской разведчице Тамаре Дерунец, героически погибшей в годы Великой Отечественной войны, установят на ее малой родине в селе Кёрша Бондарского района Тамбовской области. Инициаторами установки монумента выступили местные жители. Памятник планируется возвести рядом с новым мемориальным комплексом воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, который предполагается открыть в Бондарском районе.

Автором бюста стал тамбовский скульптор Виктор Остриков. По его словам, в ближайшее время работы над изготовлением памятника будут закончены. Будущий монумент будет отлит из бронзы.

«Я буду красивую тамбовскую девчонку лепить. Чтобы на нее глядя, девчонки тоже понимали: в 18−20 лет они ушли умирать, они знали, что могут не вернуться», — рассказал Виктор Остриков.

Издание напоминает, что Тамара Дерунец попала в плен к немецким фашистам в 1942 году. Девушка скрыла от нацистов информацию о месте укрытия ее товарищей, за что фашисты жестоко расправились с девушкой. В текущем году подвигу советской разведчицы исполнится 75 лет.

В регионе начались весенние полевые работы. Посевная площадь в этом году составит 1,77 млн гектаров — на 141 тыс. гектаров больше, чем в 2016 году, сообщает «Тамбовская жизнь». Планируется увеличить зерновую группу, расширяются посевы кукурузы, гороха, сахарной свеклы, масличных культур. По оперативным данным управления сельского хозяйства области, тамбовские земледельцы провели подкормку озимых культур на 290,6 тыс. гектаров, более чем на трети площадей закончено боронование (на 365,7 тыс. гектаров).

Неделю назад в большинстве районов приступили к севу зерновых и технических культур. В ближайшие дни на поля Тамбовщины будет выведено более 10 тыс. тракторов, 6 тыс. посевных агрегатов, почти 7 тыс. культиваторов. В этом сезоне планируется произвести 3,5 млн тонн зерновых и зернобобовых в весе после доработки, 4,5 млн тонн сахарной свеклы, 650 тыс. тонн подсолнечника, 510 тыс. тонн картофеля, 115 тыс. тонн овощей.

«Известия» порадовали читателей сообщением о распустившихся в усадьбе в Тамбовской области миллионах колокольчиков. Необычное природное явление включено в региональный календарь событий. На территории усадьбы Загряжских-Строгановых в Знаменке расцвели миллионы колокольчиков. Это природное явление включено в календарь событий Тамбовской области. За цветением пролески сибирской в парке усадьбы сможет понаблюдать любой желающий. В информационно-туристическом портале Тамбовской области советуют посещать природную достопримечательность рано утром или вечером.

Напомним, усадьба тесно связана с именем Сергея Григорьевича Строганова, мецената и коллекционера картин, который в ней жил долгое время. Кроме того, здесь 27 августа 1812 года родилась будущая жена Александра Пушкина Наталья Гончарова.

«Тамбовский курьер» опубликовал итоги традиционного тамбовского городского конкурса «Женщина года — 2016». Конкурс проходил уже в десятый раз. В нем приняли участие 73 тамбовчанки. Было заявлено 7 номинаций, отражающих разные роли женщины в обществе. Например, такие, как «Женщина-руководитель», «Тепло материнского сердца», «Женщина — золотые руки», «Культура и духовность». В конкурсе приняли участие многодетные мамы, общественные деятели, мастерицы и деловые женщины.

Уже несколько лет подряд премию «Женщина года» вручают в православный праздник Благовещение. «Я думаю, что это очень добрая традиция, и о том, что она живая и развивается, свидетельствует то, что на первом конкурсе было подано 25 заявок, теперь их подается в четыре раза больше. Женщины еще хотят состояться, хотят, чтобы их увидели близкие, их знакомые и незнакомые, и, вообще, чтобы их знал город, и это так замечательно!», — сказал глава Тамбова Сергей Чеботарев.