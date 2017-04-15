Прага, 15 апреля, 2017, 18:04 — ИА Регнум. Власти Чехии намерены прекратить прием беженцев, несмотря на грозящие санкции со стороны Европейского союза (ЕС). Об этом, как передает Parlamentní listy, заявил глава МВД страны Милан Хованец.

Беженцы

По его словам, из выделенной квоты ЕС в размере 1,6 тыс. человек Чехия уже приняла 12 беженцев и следующих принимать не планирует.

«Происходящая в настоящее время проверка оставшихся беженцев показывает, по моему мнению, что далее уже нельзя никого принимать», — заявил Хованец.

При этом глава МВД Чехии отметил, что решение властей Чехии по беженцам может обойтись стране в несколько миллионов евро из-за ограничительных мер со стороны ЕС.

Напомним, соглашение по распределению беженцев в странах ЕС утратит свою силу в сентябре 2017 года. На сегодняшний день обязательства по размещению в своей стране мигрантов кроме Чехии не выполнили также Венгрия и Польша.

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