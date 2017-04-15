Рим, 15 апреля, 2017, 17:58 — ИА Регнум.

15 апреля на стадионе «Луиджи Феррарис» был разыгран матч 32-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Лацио». Матч завершился со счетом 2:2.

Sslazio.it Игроки «Лацио»

В дебюте матча аргентинский форвард Джованни Симеоне открыл счет ударом головы после подачи с левого фланга — 1:0.

На 45-й минуте аргентинский опорный полузащитник Лукас Билья сравнял счет, добив мяч в пустые ворота после нереализованного пенальти — 1:1.

На 78-й минуте македонский форвард Гонар Пандев вывел хозяев вперед после паса Дарко Лазовича — 2:1.

В конце матча испанский диспетчер Луис Альберто забил гол из-за пределов штрафной площади — 2:2.

Статистика матча («Дженоа"/"Лацио»)

Удары 8/12

Удары в створ 6/7

Владение 37%/63%

Фолы 15/13

На данный момент «Дженоа» идет на 16-й позиции с 30-ю очками. «Лацио» остался на 4-й строчке с 61-м очком.

Составы на матч:

«Дженоа»: Ламанна, Джентилетти, Бурдиссо, Муньос, Нтчам, Лазович, Велозу, Лаксальт, Симеоне, Палладино, Ригони.

«Лацио»: Стракоша, Худт, Де Врей, Баста, Раду, Пароло, Билья, Милинкович-Савич, Андерсон, Кейта, Иммобиле.

Главный арбитр матча: Фабио Мареска.

Предупреждения: Иммобиле — 25, Милинкович-Савич — 30, Палладино — 40, Ригони — 45, Бурдиссо — 45, Баста — 55, Пандев — 79, Ломбарди — 90+3.

Голы: Симеоне 10 — 1:0, Билья 45 — 1:1, Пандев 78 — 2:1, Альберто 90+1 — 2:2.