Дубль Гонсало Игуаина принес «Ювентусу» победу над «Пескарой»
Пескара, Италия, 15 апреля, 2017, 17:52 — ИА Регнум.
15 апреля на стадионе «Адриатико» был разыгран матч 32-го тура Серии А между командами «Пескара» и «Ювентус». Матч завершился со счетом 0:2 в пользу «старой синьоры».
На экваторе первого тайма аргентинский форвард Гонсало Игуаин открыл счет после поперечной передачи Хуана Куадрадо — 0:1.
В концовке тайма Игуаин оформил дубль после скидки Марио Манджукича — 0:2.
Статистика матча («Пескара"/"Ювентус»)
Удары 4/13
Удары в створ 2/7
Владение 40%/60%
Фолы 18/10
На данный момент «Пескара» идет на последнем месте в турнирной таблице с 14-ю очками. «Ювентус» набрал 80 очков и остался лидером Серии А.
Составы на матч:
«Пескара»: Фьорилло, Бираги, Дзампано, Кода, Кампаньяро, Бруно, Мунтари, Кулибали, Мемушай, Бругман, Капрари.
«Ювентус»: Нето, Барцальи, Асамоа, Ругани, Лихштайнер, Пьянич, Куадрадо, Маркизио, Манджукич, Дибала, Игуаин.
Главный арбитр матча: Марко ди Белло.
Предупреждения: Мунтари — 4, Пьянич — 12, Кулибали — 39, Капрари — 59, Кода — 89.
Голы: Игуаин 22 — 0:1, Игуаин 44 — 0:2.