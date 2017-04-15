Пескара, Италия, 15 апреля, 2017, 17:52 — ИА Регнум.

15 апреля на стадионе «Адриатико» был разыгран матч 32-го тура Серии А между командами «Пескара» и «Ювентус». Матч завершился со счетом 0:2 в пользу «старой синьоры».

Juventus.com «Пескара» — «Ювентус» 0:2

На экваторе первого тайма аргентинский форвард Гонсало Игуаин открыл счет после поперечной передачи Хуана Куадрадо — 0:1.

В концовке тайма Игуаин оформил дубль после скидки Марио Манджукича — 0:2.

Статистика матча («Пескара"/"Ювентус»)

Удары 4/13

Удары в створ 2/7

Владение 40%/60%

Фолы 18/10

На данный момент «Пескара» идет на последнем месте в турнирной таблице с 14-ю очками. «Ювентус» набрал 80 очков и остался лидером Серии А.

Составы на матч:

«Пескара»: Фьорилло, Бираги, Дзампано, Кода, Кампаньяро, Бруно, Мунтари, Кулибали, Мемушай, Бругман, Капрари.

«Ювентус»: Нето, Барцальи, Асамоа, Ругани, Лихштайнер, Пьянич, Куадрадо, Маркизио, Манджукич, Дибала, Игуаин.

Главный арбитр матча: Марко ди Белло.

Предупреждения: Мунтари — 4, Пьянич — 12, Кулибали — 39, Капрари — 59, Кода — 89.

Голы: Игуаин 22 — 0:1, Игуаин 44 — 0:2.