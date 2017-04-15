Москва, 15 апреля, 2017, 17:30 — ИА Регнум. В Москве произошло ДТП с участием трех автомобилей — Toyota, Chevrolet и Kia. Об этом радиостанции «Говорит Москва», сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина скорой помощи

Авария произошла сегодня, 15 апреля, в районе дома 15 по Багратионовскому проезду.

«Там столкнулись 3 легковушки Toyota, Chevrolet и Kia, — говорится в сообщении. — После столкновения Toyota продолжила движение и осуществила наезд на пешеходов, ожидавших общественный транспорт».

По последним данным, в результате происшествия пострадали три человека. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

Другие подробности пока неизвестны.