Великий Новгород, 15 апреля, 2017, 17:23 — ИА Регнум.

Новгородский депутат Госдумы РФ от «Единой России» Александр Коровников отчитался о доходе в 5 млн рублей за 2016 год. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сведения о доходах и имуществе народных избранников опубликованы на сайте Государственной думы.

Akorovnikov.ru Александр Коровников

В собственности сенатора — квартира площадью 114,9 кв. м., в безвозмедном пользовании — квартира площадью 85,3 кв. м. Транспортных средств в собственности Коровникова нет.

Отметим, что по сравнению с прошлыми годами декларация Коровникова практически не изменилась. Будучи сенатором, в 2016 году Коровников декларировал ту же самую недвижимость и годовой доход в сумме около 5 млн рублей за 2015 год.

Напомним, Александр Коровников был избран депутатом Госдумы от Новгородской области в сентябре 2016 года. До этого, с 2007 года, он был сенатором от исполнительной власти региона.

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