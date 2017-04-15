Таллин, 15 апреля, 2017, 17:19 — ИА Регнум.

Бывший глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский ушел с поста председателя общественного движения «Открытая Россия». Об этом он объявил на конференции, которая проходит в субботу, 15 апреля, в Таллине.

thierry ehrmann Михаил Ходорковский (рисунок)

«Мы подадим пример обществу, что можно строить будущее совместно, самим, без вождей», — сказал Ходорковский, слова которого обнародованы на официальном сайте организации.

Отмечается, что новый председатель «Открытой России» будет выбран на этой же конференции из членов совета движения.

Напомним, 7 марта исполнительный директор «Открытой России» Тимур Валеев сообщил, что Михаил Ходорковский не станет переизбираться на пост председателя общественной организации «Открытая Россия».

По его словам, экс-глава компании «ЮКОС» еще в ноябре 2016 года заявлял, что будет председателем «Открытой России» еще максимум 6 месяцев. После этого Ходорковский намеревается выйти из совета движения и покинуть пост председателя.

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