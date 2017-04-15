Париж, 15 апреля, 2017, 17:08 — ИА Регнум. Лидера французского «Национального фронта» Марин Ле Пен вызовут на допрос в начале мая 2017 года. Об этом, как передает французское радио RFI, говорится в заявлении вице-председателя Комиссии по судебным вопросам Европарламента Лауры Феррары.

Marine2017.fr Марин Ле Пен

«Члены парламентской комиссии по судебным вопросам договорились, что Марин Ле Пен вызовут на допрос в начале мая, возможно, до второго тура выборов», — сказала она.

14 апреля французские судебные следователи потребовали лишения парламентского иммунитета для лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен. Реакция представителей суда была вызвана заявлением кандидата в президенты Франции о том, что она не будет «являться по их вызову для дачи показаний, так как защищена парламентской неприкосновенностью». Речь идет о показаниях по делу о хищении средств Европарламента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля 2017 года во Франции пройдут президентские выборы. Если понадобится проводить второй тур, голосование состоится 7 мая.

Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен и экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон по-прежнему возглавляют гонку за кресло президента страны.

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