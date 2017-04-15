Москва, 15 апреля, 2017, 17:03 — ИА Регнум.



Григорий Фадеев ИА REGNUM Максим Жиленков

Практически целое поколение жителей Германии прошло через ювенальные службы, заявил правозащитник из ФРГ Максим Жиленков на III съезде общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление». Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает ИА REGNUM.

Эксперт утверждает, что ситуация с ювенальной юстицией в ФРГ носит крайне тревожный характер. Так, за 21 год в стране было изъято 628 тыс. детей при уровне рождаемости в 682 тыс. детей в год. Даже с учетом того, что часть детей была возвращена, это большие цифры, подчеркивает правозащитник.

По данным эксперта, главной причиной изъятия детей указывается «психологическое переутомление родителей», которым немецкие чиновники мотивируют изъятие в 40%. При этом «жестокое обращение с детьми» и «сексуальное насилие» становятся причинами изъятия в 9% и 1,5% случаев соответственно.

Более того, правозащитник подчеркивает, что имеет место приоритет права чиновников на субъективную оценку над естественным правом родителей на воспитание детей при неподконтрольности системы органов ювенальной юстиции обществу.

Пётр Данилов ИА REGNUM III съезд РВС. Москва, 15 апреля 2017 года

Эксперт также дал крайне негативную оценку практике применения в стране системы так называемых бэби-боксов, предназначенных якобы для спасения от случаев инфантицида. Выводы целого ряда исследований, проведенного в связи с работой подобных учреждений в Германии, неутешительны для сторонников бэби-боксов.

Так, цель снижения убийств младенцев не достигается, а детей в этих ящиках оставляют не матери-убийцы, а женщины, имеющие, в том числе, образование и достаток.

Владимир Чичилимов ИА REGNUM III съезд РВС. Москва, 15 апреля 2017 года

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в Москве в Театре Эстрады проходит III экстренный Съезд всероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское всероссийское сопротивление».

С приветственным словом перед делегатами и участниками съезда выступили заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулинаи вице-спикер Государственной думы Пётр Толстой.