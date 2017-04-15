Москва, 15 апреля, 2017, 17:06 — ИА Регнум. Российские ведомства неоправданно расширяют свои полномочия по изъятию детей из семей в противоречие действующему законодательству и в ущерб правам граждан, а министерство юстиции попустительствует этому, халатно утверждая подобные приказы. О механизмах внедрения чуждых России ювенальных подходов рассказал эксперт Общероссийской общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление» Алексей Мазуров, выступая на проходящем сегодня, 15 апреля, в Москве III Съезде РВС, передает корреспондент ИА REGNUM.

Советский плакат

По мнению эксперта, внедряемые в стране чужеродные российскому обществу механизмы по отобранию несовершеннолетних больно бьют по российской семье, и в первую очередь по самим детям.

«В результате страдают дети, в том числе тяжело: их потом приходится лечить у специалистов от последствий разлучения с родителями. Кроме того, нам известны случаи разлучения, закончившиеся детскими смертями. И это все происходит под плач Ярославны о нереально высоком уровне насилия над детьми в российских семьях и песнями о защите прав детей», — пояснил Мазуров.

В своей деятельности по работе с семьями российские ведомства руководствуются подзаконными актами, несогласованными и часто и противоречащими действующему в РФ семейному праву.

Так например, несмотря на то что согласно Семейному кодексу РФ изъять ребенка из семьи можно только при условии непосредственной угрозе его жизни и здоровью, приказ МВД № 845, согласно которому изъять несовершеннолетнего из семьи можно в том случае, если, по мнению служащего, родители отрицательно влияют на него или находятся в социально опасном положении.

Приказ Минздрава от 17 мая 2012 года №565 требует обязательного информирования медиками сотрудников МВД об ушибах, ожогах и порезах детей для своевременного выявления жестокого обращения с детьми. В документе подчеркивается, что передавать указанные данные необходимо при наличии ущерба для здоровья, но на практике сотрудники полиции информируются и о незначительных синяках, что в дальнейшем может служить основанием для изъятия ребенка из семьи.

Еще одним механизмом внедрения прозападных ювенальных технологий является деятельность НКО. «Идеологические программные сложные вещи, которые должны разрабатываться серьезными объединениями людей внедряются фондами. Например, «Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» получает свои 950 млн из бюджета (по данным за 2015 год) и выступает спонсором, софинансистом различных региональных программ, грантов, конкурсов, так как это делает региональная власть, — поясняет Мазуров. — Регионы соглашаются на такие программы, поскольку это деньги, а деньги лишними не бывают».

Отдельное слово необходимо сказать о разрабатываемых стратегиях (Стратегия в интересах женщин, Стратегия в интересах детей). Эти документы не проходят общественного обсуждения и навязываются обществу, между тем они содержат сомнительные положения, зачастую противоречащие российским традиционным ценностям.

Согласно исследованию общественного мнения центром АКСИО, проведенным в феврале 2014 года (в опросе участвовало более 43 тысяч человек), большинство граждан РФ считают, что любые изменения в российском законодательстве в области семьи и детства должны вноситься только после широкого общественного обсуждения и проведения референдума.

Напомним, сегодня, 15 апреля, в здании Театра эстрады в Москве проходит III Съезд «Родительского всероссийского сопротивление». В мероприятии под лозунгом «Грозящая катастрофа и как с ней бороться» принимают участие делегаты из различных регионов России.