Москва, 15 апреля, 2017, 16:37 — ИА Регнум. В Москве задержан 31-летний член сборной Греции по вольной борьбе Георгиос Пападопулос, который подозревается в участии в угонах элитных автомобилей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на свой источник.

Вольная борьба в Древней Греции

«Пападопулос вместе с подельниками угоняли элитные иномарки, а сам он был одним из лидеров, а также ответственным за изготовление копий ключей, — рассказал источник. — Именно он летал в Грецию, делал там копии, возвращался в Россию».

По словам собеседника телеканала, злоумышленникам с помощью данных ключей удалось угнать десятки легковых транспортных средств.

Отмечается, что задержанный Пападопулос уже доставлен в отдел по району Марфино. В ближайшее время спортсмену будет предъявлено обвинение.

Другие подробности пока неизвестны.