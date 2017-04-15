Лондон, 15 апреля, 2017, 16:24 — ИА Регнум.

15 апреля на стадионе «Уайт Харт Лейн» был разыгран матч 33-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Тоттенхэм» и «Борнмут». Матч завершился со счетом 4:0 в пользу «шпор».

Tottenhamhotspur.com «Тоттенхэм» — «Борнмут» 4:0

На 16-й минуте бельгийский опорный полузащитник Мусса Дембеле открыл счет ударом слета после подачи Кристиана Эриксена с углового — 1:0.

Через 3 минуты корейский вингер Сон Хын Мин удвоил преимущество хозяев ударом с острого угла после паса на ход Харри Кейна — 2:0.

В дебюте второго тайма английский форвард Харри Кейн забил 21-й мяч в лиге после ошибки защитник «Борнмута» — 3:0.

На 90+3-й минуте голландский форвард Венсан Янссен забил четвертый мяч «шпор» в матче — 4:0.

Статистика матча («Тоттенхэм"/"Борнмут»)

Удары 19/4

Удары в створ 14/1

Владение 63%/37%

Фолы 8/10

На данный момент «шпоры» идут на втором месте с 71-м очком. «Вишни» остались на 15-й позиции с 35-ю очками.

Составы на матч:

«Тоттенхэм»: Льорис, Уокер, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Сон, Дембеле, Алли, Эриксен, Кейн.

«Борнмут»: Боруц, Фрэнсис, Кук, Дэниэлс, Смит, Пью, Артер, Кинг, Станислас, Уилшир, Афобе.

Главный арбитр матча: Майкл Оливер.

Предупреждения: Фрэйзер — 70.

Голы: Дембеле 16 — 1:0, Сон 19 — 2:0, Кейн 48 — 3:0, Янссен 90+3 — 4:0.