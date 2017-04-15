«ЦСКА» и «Ростов» голов не забили
Москва, 15 апреля, 2017, 16:22 — ИА Регнум.
Fc-rostov.ru
«ЦСКА» — «Ростов» 0:0
15 апреля на стадионе «ВТБ Арена» был разыгран матч 23-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «ЦСКА» и «Ростов». Матч завершился со счетом 0:0.
Статистика матча («ЦСКА"/"Ростов»)
Удары 17/4
Удары в створ 562
Владение 50%/50%
Фолы 11/8
На данный момент «армейцы» идут на второй строчке с 44-мя очками. «Ростов» поднялся на 5-ю строчку, набрав 33 очка.
Составы на матч:
«ЦСКА»: Акинфеев, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Фернандес, Набабкин, Вернблум, Головин, Витиньо, Ионов, Оланаре.
«Ростов»: Медведев, Калачев, Терентьев, Мевля, Кудряшов, Навас, Нобоа, Гацкан, Ерохин, Полоз, Азмун.
Главный арбитр матча: Кирилл Левников.
Предупреждения: Фернандес — 62, Калачев — 79, Гацкан — 84.