Москва, 15 апреля, 2017, 16:22 — ИА Регнум.



Fc-rostov.ru «ЦСКА» — «Ростов» 0:0

15 апреля на стадионе «ВТБ Арена» был разыгран матч 23-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «ЦСКА» и «Ростов». Матч завершился со счетом 0:0.

Статистика матча («ЦСКА"/"Ростов»)

Удары 17/4

Удары в створ 562

Владение 50%/50%

Фолы 11/8

На данный момент «армейцы» идут на второй строчке с 44-мя очками. «Ростов» поднялся на 5-ю строчку, набрав 33 очка.

Составы на матч:

«ЦСКА»: Акинфеев, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Фернандес, Набабкин, Вернблум, Головин, Витиньо, Ионов, Оланаре.

«Ростов»: Медведев, Калачев, Терентьев, Мевля, Кудряшов, Навас, Нобоа, Гацкан, Ерохин, Полоз, Азмун.

Главный арбитр матча: Кирилл Левников.

Предупреждения: Фернандес — 62, Калачев — 79, Гацкан — 84.