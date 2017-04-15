Киев, 15 апреля, 2017, 16:37 — ИА Регнум. Миллионы граждан Российской Федерации, несмотря на отказ руководства Первого канала показывать в эфире «Евровидение-2017» в Киеве, будут смотреть международный песенный конкурс по спутниковым каналам и интернету. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко в видеообращении, которое обнародовано на странице в соцсети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Законы

«Мы с вами знаем, что миллионы россиян благодаря спутниковой связи и интернету будут просматривать картинку из Киева, которую будет транслировать наш украинский Первый национальный канал, — заявил вице-премьер Украины. — Будут смотреть выступления 42 участников».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 марта 2017 года Службу безопасности Украины (СБУ) запретила российской участнице «Евровидения» Юлии Самойловой въезжать на территорию страны сроком на 3 года.

Причина запрета в том, что российская певица в 2015 году посещала Крым.

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