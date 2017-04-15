Пхеньян, 15 апреля, 2017, 15:54 — ИА Регнум.



yeowatzup Уличный арт. Вонсан, Северная Корея

В Корейской Народно-Демократической Республике сегодня, 15 апреля, прошел парад в честь 105-го дня рождения основателя страны и деда нынешнего руководителя Ким Ир Сена.

На параде была представлена военная техника, находящаяся на вооружении Корейской народной армии.

Среди представленной техники были показаны баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) «Пуккыксон-2». Это первый публичный показ данных ракет.

Помимо этого во время парадного шествия по площади проехала бронетехника, среди которой были танки, самоходные артиллерийские установки, боевые машины пехоты. Кроме того, были продемонстрированы сделанные в КНДР новые модификации реактивных систем залпового огня.

Парад принимал лидер КНДР Ким Чен Ын.