Мадрид, 15 апреля, 2017, 15:49 — ИА Регнум.

15 апреля на стадионе «Риасор» был разыгран матч 32-го тура Испанской Премьер-лиги между командами «Депортиво» и «Малага». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «бело-голубых».

Rcdeportivo.es Тренировка «Депортиво» перед матчем с «Малагой»

В дебюте второго тайма испанский форвард Хоселу открыл счет ударом головы после подачи Луизиньо — 1:0.

На экваторе тайма испанский хавбэк Педро Москера удвоил преимущество хозяев после ассиста Хуарнфрана Морено — 2:0.

Статистика матча («Депортиво"/"Малага»)

Удары 6/8

Удары в створ 4/3

Владение 51%/49%

Фолы 13/18

На данный момент «Депортиво» поднялся на 14-ю строчку, набрав 31 очко. «Малага» опустилась на 15-ю позицию с 31-м очком.

Составы на матч:

«Депортиво»: Люкс, Морено, Сидней, Аррибас, Луизиньо, Хиль, Гильерме, Гама, Борхес, Какута, Хоселу.

«Малага»: Камени, Вильянуэва, Льоренте, Росалес, Родригес, Камачо, Карлос, Кастро, Ресио, Форналс, Рамирес.

Главный арбитр матча: Альберто Ундиано Мальенко.

Предупреждения: Гильерме — 22, Ресио — 23, Родригес — 24, Диас — 74, Кеко — 74, Камачо — 85, Хиль — 90+1.

Голы: Хоселу 47 — 1:0, Москера 67 — 2:0.