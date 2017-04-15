«Депортиво» оказался сильнее «Малаги»
Мадрид, 15 апреля, 2017, 15:49 — ИА Регнум.
15 апреля на стадионе «Риасор» был разыгран матч 32-го тура Испанской Премьер-лиги между командами «Депортиво» и «Малага». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «бело-голубых».
В дебюте второго тайма испанский форвард Хоселу открыл счет ударом головы после подачи Луизиньо — 1:0.
На экваторе тайма испанский хавбэк Педро Москера удвоил преимущество хозяев после ассиста Хуарнфрана Морено — 2:0.
Статистика матча («Депортиво"/"Малага»)
Удары 6/8
Удары в створ 4/3
Владение 51%/49%
Фолы 13/18
На данный момент «Депортиво» поднялся на 14-ю строчку, набрав 31 очко. «Малага» опустилась на 15-ю позицию с 31-м очком.
Составы на матч:
«Депортиво»: Люкс, Морено, Сидней, Аррибас, Луизиньо, Хиль, Гильерме, Гама, Борхес, Какута, Хоселу.
«Малага»: Камени, Вильянуэва, Льоренте, Росалес, Родригес, Камачо, Карлос, Кастро, Ресио, Форналс, Рамирес.
Главный арбитр матча: Альберто Ундиано Мальенко.
Предупреждения: Гильерме — 22, Ресио — 23, Родригес — 24, Диас — 74, Кеко — 74, Камачо — 85, Хиль — 90+1.
Голы: Хоселу 47 — 1:0, Москера 67 — 2:0.