Казань, 15 апреля, 2017, 15:53 — ИА Регнум.



Диего Ривера. Ночь богатых (фрагмент). 1928

Бывший председатель правления «Татфондбанка» Роберт Мусин, который в настоящее время находится в СИЗО и является депутатом Госсовета Татарии, по итогам 2016 года задекларировал доход в размере 31,131 млн рублей. Сведения о доходах депутатов опубликованы на портале Государственного совета Татарии.

В собственности экс-главы кредитной организации квартира — количество комнат не указано, однако общая площадь составляет 520,8 кв метров, «садовой» дом площадью 315,5 кв метров, шесть земельных участков совокупной площадью 2,667 кв км и стояночное место площадью 39 кв метров. Мусин владеет мотолодкой Terhi 475 и прицепом.

Кроме того, в пользовании Мусина два жилых дома площадью 272,7 и 1379,4 кв метра и два земельных участка площадью 1,5 тыс. и 1,9 тыс. кв метров. Все объекты недвижимости зарегистрированы в России.

Доходы супруги экс-главы «Татфондбанка» несколько выше — 31,9 млн рублей. Она владеет двумя жилыми домами площадью 272,7 и 1379,4 кв метра, в собственности девять земельных участков общей площадью 20,7 тыс. кв метров. В пользовании — садовый дом, квартира и земельный участок.

По сравнению с декларацией за 2015 год доход Мусина рухнул более чем в два раза — на 39,216 млн рублей или на 55,7%. Доход супруги сократился на 56,007 млн рублей или на 63,7%. При этом в собственности Мусина было только пять земельных участков общей площадью 1,36 кв км. Таким образом, в 2016 году список собственности главы «Татфондбанка» пополнился земельным участком площадь 1,306 кв км, а также прицепом.

Напомним, 3 марта 2017 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у одного из крупнейших банков Татарии — «Татфондбанка», вместе с ним лишились лицензии кредитные организации группы ТФБ — «ИнтехБанк» и «Анкор банк». В апреле Арбитражный суд признал указанные банки банкротами.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Мусина задержали в день отзыва лицензии «Татфондбанка». В отношении него СКР возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». По версии следствия, сотрудники «Татфондбанка» представили фиктивные документы о финансовом состоянии кредитной организации с целью получения кредита. Полученные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

Позднее стало известно о новом эпизоде в уголовном деле в отношении бывшего предправления банка — он подозревается в злоупотреблении полномочиями по делу о векселе номиналом в 207 млн рублей. Накануне ввода временной администрации в банке вексель этот перестал быть залогом по невозвращенному кредиту ООО «Урман» в 847 млн рублей.

Пострадавшими по делу, в котором помимо Мусина фигурируют еще пятеро представителей руководства «Татфондбанка» и дочерней инвестиционной компании «ТФБ финанс», стали более 100 человек, ущерб оценивается более чем в 90 млн рублей.