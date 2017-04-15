Дамаск, 15 апреля, 2017, 15:53 — ИА Регнум. На одном из блокпостов сирийской армии на севере провинции Латакия прогремел взрыв. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает сирийское телевидение.

Taras Kalapun Сирия до войны. Пляж в Латакии

Сообщается, что взрыв прогремел на севере прибрежной провинции Латакия. Взрывное устройство сработало на блокпосту армии Сирийской Арабской Республики.

Власти заявляют, что речь идет о террористическом акте.

Данные о жертвах или пострадавших не сообщаются.

Другие подробности произошедшего не приводятся.