Санкт-Петербург, 15 апреля, 2017, 15:54 — ИА Регнум.



Юлия Карнаева ИА REGNUM Метро «Сенная площадь», Санкт-Петербург. 3 апреля 2017 года

В Санкт-Петербурге задержан девятый подозреваемый в вербовке в террористические организации. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

«Девятый участник той же группы предполагаемых вербовщиков задержан вчера. Задержанные проверяются на причастность к теракту в метро», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 апреля в Санкт-Петербурге были задержаны семь граждан республик Средней Азии. Им предъявлены обвинения в содействии террористической деятельности.

Позже был задержан ещё один подозреваемый в вербовке террористов в «Джабхат ан-Нусру» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, 3 апреля в Санкт-Петербургском метро прогремел взрыв, в результате которого погибли 15 человек. По версии Следственного комитета РФ, взрыв осуществил террорист-смертник Акбаржон Джалилов, гражданин России, узбек по национальности и уроженец Киргизии. Следствие считает, что он был завербован террористами.