«Милан» спас ничью в финале миланского дерби
Милан, Италия, 15 апреля, 2017, 15:28 — ИА Регнум.
15 апреля на стадионе «Джузеппе Маецца» был разыгран матч 32-го тура Серии А между командами «Интер» и «Милан». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «черно-синих».
На 36-й минуте итальянский правый вингер Антонио Кандрева открыл счет ударом с близкого расстояния после заброса Роберто Гальярдини — 1:0.
Через 8 минут аргентинский форвард Мауро Икарди забил 21-й гол в сезоне, замкнув прострел Ивана Перишича с левого фланга атаки — 2:0.
В концовке матча итальянский центральный защитник Алессио Романьоли сократил отставание в счете после подачи Сусо с правого фланга — 2:1.
На последней секунде матча колумбийский защитник Кристиан Сапата спас ничью для «Милана» — 2:2.
Статистика матча («Интер"/"Милан»)
Удары 8/9
Удары в створ 4/6
Владение 43%/57%
Фолы 11/11
На данный момент «Интернасьонале» остался на 7-й позиции, набрав 56 очков. «Россонери» остались на 6-ю строчку с 58-ю очками.
Составы на матч:
«Интер»: Ханданович, Медель, Миранда, Д’Амброзио, Нагатомо, Гальярдини, Марио, Кондогбия, Перишич, Кандрева, Икарди.
«Милан»: Доннарумма, Де Шильо, Романьоли, Сапата, Калабрия, Фернандес, Соса, Куцка, Деулофеу, Сусо, Бакка.
Главный арбитр матча: Даниэль Орсато.
Предупреждения: Куцка — 34, Кандрева — 37, Ханданович — 87, Гальярдини — 90+4, Локателли — 90+7.
Голы: Кандрева 36 — 1:0, Икарди 44 — 2:0, Романьоли 83 — 2:1, Сапата 90+7 — 2:2.