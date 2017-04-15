Милан, Италия, 15 апреля, 2017, 15:28 — ИА Регнум.



Acmilan.com «Интер» — «Милан» 2:1

15 апреля на стадионе «Джузеппе Маецца» был разыгран матч 32-го тура Серии А между командами «Интер» и «Милан». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «черно-синих».

На 36-й минуте итальянский правый вингер Антонио Кандрева открыл счет ударом с близкого расстояния после заброса Роберто Гальярдини — 1:0.

Через 8 минут аргентинский форвард Мауро Икарди забил 21-й гол в сезоне, замкнув прострел Ивана Перишича с левого фланга атаки — 2:0.

В концовке матча итальянский центральный защитник Алессио Романьоли сократил отставание в счете после подачи Сусо с правого фланга — 2:1.

На последней секунде матча колумбийский защитник Кристиан Сапата спас ничью для «Милана» — 2:2.

Статистика матча («Интер"/"Милан»)

Удары 8/9

Удары в створ 4/6

Владение 43%/57%

Фолы 11/11

На данный момент «Интернасьонале» остался на 7-й позиции, набрав 56 очков. «Россонери» остались на 6-ю строчку с 58-ю очками.

Составы на матч:

«Интер»: Ханданович, Медель, Миранда, Д’Амброзио, Нагатомо, Гальярдини, Марио, Кондогбия, Перишич, Кандрева, Икарди.

«Милан»: Доннарумма, Де Шильо, Романьоли, Сапата, Калабрия, Фернандес, Соса, Куцка, Деулофеу, Сусо, Бакка.

Главный арбитр матча: Даниэль Орсато.

Предупреждения: Куцка — 34, Кандрева — 37, Ханданович — 87, Гальярдини — 90+4, Локателли — 90+7.

Голы: Кандрева 36 — 1:0, Икарди 44 — 2:0, Романьоли 83 — 2:1, Сапата 90+7 — 2:2.