Иерусалим, 15 апреля, 2017, 15:01 — ИА Регнум.



Кувуклия храма Гроба Господня

В Храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает телеканал RT.

Сообщается, что Патриарх Иерусалимский Феофил III вошел в Кувуклию — мраморную часовню над пещерой Гроба Господня, где и был, по преданию, погребен Иисус Христос. Там Патриарх совершил молитву о сохождении Благодатного огня. Спустя какое-то время он вышел из Кувуклии с Благодатным огнем.

От огня свечей патриарха Иерусалима и всея Палестины Феофила III верующие подожгли свои свечи, и Благодатный огонь распространился по храму.

От патриаршего огня поджег лампаду и председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин. Он отправился в Тель-Авив, где его ждет специальный самолет, который доставит Благодатный огонь в Москву.

К ночной пасхальной службе патриарха Московского и всея Руси Кирилла огонь будет доставлен самолетом в столичный аэропорт Внуково, а после — в храм Христа Спасителя.