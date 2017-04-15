Москва, 15 апреля, 2017, 15:01 — ИА Регнум. Одной из составляющих ювенальной юстиции является институт приёмных семей на возмездной основе. Об этом сообщил во время выступления на III Съезде «Родительского всероссийского сопротивления» (РВС) член президиума организации, адвокат Олег Барсуков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Зинаида Серебрякова. За завтраком. 1914

«Мы не против приёмных семей в принципе, мы против подхода к приёмным семьям, который на первое место ставит материальную выгоду, который на первое место ставит бизнес. Это лукаво называется институтом семейного устройства», — заявил Олег Барсуков.

Он напомнил, что финансирование замещающих семей в десятки раз превышает уровень поддержки обычной семьи, так как помимо детских пособий, регулярные ежемесячные выплаты получают также и опекуны.

Барсуков сообщил, что психологи в США давно выяснили, что дети, выросшие в таких семьях, социализируются с большим трудом. От также пояснил различия психологического климата, который существует в родной, кровной семье и так называемых замещающих семьях — институтах возмездной опеки.

Так, в обычной семье взрослые и дети постоянно обсуждают планы на будущее, как всей семьи, так и отдельных членов, в замещающих, так называемых семьях, такое обсуждение невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля 2017 года в Москве в Театре Эстрады проходит III экстренный Съезд всероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское всероссийское сопротивление».

С приветственным словом перед делегатами и участниками съезда выступили заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина и вице-спикер Государственной думы Пётр Толстой.