Москва, 15 апреля, 2017, 15:00 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает, что заявление бывшего сирийского генерала Захер ас-Саката о том, что у сирийского правительства есть запасы химического оружия было сделано под давлением. Соответствующее заявление глава МИД РФ сделал сегодня, 15 апреля на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший генерал сирийской армии Захер ас-Сакат в интервью The Telegraphзаявил, что сирийские власти скрыли от международных организаций наличие больших запасов химического оружия. Ас-Сакат утверждает, что у Дамаска есть по меньшей мере 2 тысячи тонн химического оружия.

Лавров отметил, что ознакомился с заявлением беглого сирийского генерала. Известно, что Ас-Сакат сбежал из Сирии в 2013 году.

«В том же году была достигнута российско-американская договоренность в Гааге и Нью-Йорке о химическом разоружении Сирии в соответствии с их присоединением к Конвенции о запрещении химического оружия», — напомнил глава МИД РФ.

В рамках договоренности Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в 2014 году получила от властей Сирии информацию о запасах химоружия и в том же году верифицировала их, уточнил Лавров.

«Общий объем химических веществ, подлежащих уничтожению, был зафиксирован на уровне 1,3 тыс. тонн, тогда как генерал вчера заявил о том, что всего химического оружия было 2 тыс. тонн. Но поскольку цифра в 1,3 тыс. тонн была объявлена открыто, то у меня возникает вопрос, почему генерал, если он знал про 2 тыс. тонн, три года молчал?», — задается вопросом глава МИД РФ.

Он считает, что нынешнее заявление Ас-Саката было сделано под давлением. «Поэтому я думаю, что любой здравый человек понимает, что этот генерал был простимулирован либо пряником, либо кнутом», — убежден Лавров.