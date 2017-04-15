Москва, 15 апреля, 2017, 14:36 — ИА Регнум. Когда «оранжевый элемент» научится пользоваться социальный тематикой для своих целей, никакая бюрократия не устоит. Об этом заявил член президиума Центрального совета РВС, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян на III съезде общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пётр Данилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

По его мнению, на сегодняшний день «оранжевые силы» в социальных вопросах подобны «корове на льду», они не способны пока плакать по поводу бедных. «Но они научатся, и когда они научатся, все будет кончено», — отметил аналитик.

«Вся эта властная устойчивость гроша ломаного стоить не будет», — добавил Кургинян, подчеркнув, что обсуждаемые на съезде темы носят не только чисто гуманистический, но и политический характер.

Более того, указал политолог, ситуация осложняется тем, что стоящие за антисемейной политикой чиновники преклоняются перед Западом, копируя все его черты. «Этот чиновник убежден, что надо, как у них», — заявил аналитик.

«Они же подражают. Для них же бог этот Запад. Все говорят, что это бог», — подчеркнул эксперт, заметив, что копирование похоже на имитацию «обезьяной человека».

Кургинян также обратил внимание на то, что представители власти в России часто демонстрируют пренебрежение к бедности, и это пренебрежение уже проело всю ткань общества. Таким образом, сложилась ситуация, при которой «оранжойды» готовы взять на вооружение социальную тематику при стремлении официальных властей подражать Западу.

«И тогда возникает вопрос <…>, за этим не стоит злой воли», — заявил политолог и добавил: «Не создается ли это неблагополучие, чтобы потом перекинуть этот «мяч» в руки «оранжойдов». А почему нет?».

Владимир Чичилимов ИА REGNUM III съезд РВС. Москва, 15 апреля 2017 года

Как сообщало ИАREGNUM, 15 апреля 2017 года в Москве в Театре Эстрады проходит III экстренный Съезд всероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское всероссийское сопротивление».

С приветственным словом перед делегатами и участниками съезда выступили заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулинаи вице-спикер Государственной думы Пётр Толстой.