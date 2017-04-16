Чебоксары, 17 апреля, 2017, 02:20 — ИА Регнум.

Трудовой подвиг советских трудящихся внес огромный вклад в победу над фашизмом. За этими зачастую дежурными словами стоят судьбы людей, не жалевших сил, а часто и самой жизни для обеспечения всем необходимым фронта в Великой Отечественной войне. О том, как это происходило и что дала крестьянская Чувашия фронту, рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM кандидат исторических наук, сотрудник Чувашского государственного института гуманитарных наук Валентина Харитонова в интервью редактору ИА REGNUM Наталии Николаевой.

Все для фронта! Все для победы. Автор плаката – Лазарь Лисицкий. 1942

Уже в первый год войны численность трудового населения сельской Чувашии сократилось более чем вполовину. Мужчины ушли на фронт, на их место встали женщины, старики и молодежь. Призыв о создании фонда обороны был подхвачен всем населением республики. Ведь в каждой семье кто-нибудь был призван. Средства в этот фонд вносились как деньгами, так и продуктами, выработанными в личных хозяйствах. За годы войны было жителями Советской Чувашии собрано 170 млн рублей в фонд обороны, на эти деньги создавались самолеты и танки, одно из звеньев самолетов дальней разведки получило имя «Осоавиахим Чувашии».

Коллективный труд создавал единый порыв объединивших свои усилия для Победы колхозников. В это не верится в наше меркантильное время, но люди, работавшие «почти бесплатно», искренне помогали своей стране и фронту. Иногда это приводило и к злоупотреблениям, когда вместо добровольной сдачи у людей изымали продукты и деньги насильно. Но такие случаи были именно исключением из общего правила, как показывают сохранившиеся документы.

И это понятно, если учесть, что психологически люди, призванные на трудовой фронт, ощущали себя солдатами, сражающимися за свою Родину. Такое понимание своего труда было и у женщин, и у молодежи. К повседневной и сверхурочной работе прибавилась и забота об эвакуированных.

Сохранившиеся воспоминания участников тех событий — это настоящий клад для историка, отчасти уже открытый, отчасти же только ждущий исследователей.

Подробности читайте в статье «Солдаты тыла: интервью»

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