Кострома, 15 апреля, 2017, 14:19 — ИА Регнум. В преддверии Пасхи для жителей поселка Красное-на-Волге Костромской области провели мастер-класс по росписи пасхальных яиц. Особенным было то, что вместо куриных яиц, преподаватель местной художественная школы Наталья Новикова использовала яицо взятое с расположенной неподалеку страусиной фермы.

falco Пасхальное яйцо

По информации сайта Krasnoenews.ru, в чьем эфире прошел мастер-класс, диаметр такого яица — около 20 сантиметров, вес более килограмма, омлет из него можно приготовить на 10 человек.

Для росписи страусиных яиц профессиональный художник рекомендует использовать акриловые краски золотого и голубых цветов, а также пластиковый стакан.

«Есть, где размахнуться. По сравнению с куриным яичком здесь есть размах и раздолье. Много всего интересного можно изобразить. Потом это как картина остается», — подчеркнула Наталья Новикова.

Как утверждают журналисты, священнослужители не имеют ничего против страусиных яиц и готовы освятить такие писанки в храме.

Поселок Красное-на Волге известен ювелирной промышленностью. Расположенные здесь заводы производят около 50% всей ювелирной продукции России.

Справка ИА REGNUM: Использование страусиных яиц для пасхальной росписи хоть и кажется необычным, но на самом деле имеет многовековую историю. К примеру, по информации телекомпании «Губерния», главный собор Суздальского кремля — единственный в России, где сохранились подвесы из страусиных яиц. «Три из них находятся перед иконостасом, четвертое — ближе к западному входу в храм».