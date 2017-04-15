Тбилиси, 15 апреля, 2017, 14:07 — ИА Регнум. В рейтинге защищенности и безопасности Грузия в 2017 году заняла 29-е место среди 136 стран мира. Как сообщает ИА REGNUM, такие данные со ссылкой на исследования Всемирного экономического форума публикует МВД Грузии.

Police.ge Грузинский полицейский

Согласно результатам этих исследований, Грузия за последние годы значительно улучшила свои позиции по показателям защищенности и безопасности. В 2011 году она занимала в этом рейтинге 47-е место, а в 2015 году — 32-е место.

Рейтинг защищенности и безопасности Всемирный экономический форум составляет по целому ряду критериев, в том числе по индексу влияния преступности и насилия на бизнес. По этому индексу Грузия в 2017 году заняла 23-е место, тогда как в 2015 году была на 29-м месте, а в 2011 году — на 41-м.

Отчеты о конкурентоспособности сектора путешествий и туризма Всемирный экономический форум (World Economic Forum (WEF)) составляет и публикует раз в 2 года. В последнем отчете первое место в рейтинге WEF заняла Испания.