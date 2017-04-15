Москва, 15 апреля, 2017, 14:10 — ИА Регнум. Россия, как великая держава не может жить чужими, навязанными извне ценностями в сфере семейных отношений. Об этом заявил во время выступления на III Съезде «Родительского всероссийского сопротивления» (РВС) вице-спикер, депутат Государственной думы Пётр Толстой, сообщает сегодня, 15 апреля, корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Сапель ИА REGNUM Выступление Петра Толстого на III съезде РВС

«Мы все оказались перед лицом того, что наступление чужих и чуждых нашей истории ценностей оно обеспечено и неотвратимо. Мы видим перед собой стройные ряды наших бюрократов, которые все вышли из одной либеральной школы, и которые как мантры повторяют одни и те же заклинания, приведших уже нашу страну к сегодняшнему состоянию. Невозможно для великой страны жить чужими ценностями. Мы не папауасы, чтобы нам в обмен на нефть и газ сгружали стеклянные бусы под названием западные ценности», — считает Пётр Толстой.

Он уточнил, что это относится к нетрадиционным для России явлениям, таким как разрушающая семью ювенальная юстиция.«Нам стараются подменить семью, нам стараются подменить ценности, нам в конечном итоге стараются подменить страну», — заявил вице-спикер Госдумы.

Напомним, на III съезде РВС был остро поставлен вопрос о необходимости размежевания с Западом и построения собственной страны на основе традиционных ценностей. Во время докладов участников было заявлено, что вопреки прямому указанию президента Владимира Путина о недопустимости внедрения западных антисемейных технологий, определённая часть чиновников, по-прежнему, продолжает продвигать в России ювенальную юстицию.

Пётр Данилов ИА REGNUM Пётр Толстой

Также Пётр Толстой отметил, что на данный момент до конца ответить на вопрос, какое общество строится сегодня в России, не может почти никто и это вызывает недоверие и раздражение среди людей. Он выразил уверенность, что во время съезда родительская общественность сумеет выработать определённые ответы.

Он считает, что социальные органы, которые выполняют много важной работы по социальной защите граждан, должны помнить границу, за которой вмешательство в дела семьи недопустимо. Пётр Толстой сообщил, что действия чиновников будут регламентированы и будут приняты все необходимые законы, чтобы не было неправомочного отбора детей из семей. Он также заявил от лица Госдумы, что депутаты, являясь также и родителями, заинтересованы в том, чтобы у России было своё собственное суверенное будущее.

Владимир Чичилимов ИА REGNUM III съезд РВС. Москва, 15 апреля 2017 года

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля 2017 года в Москве проходит III экстренный Съезд всероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское всероссийское сопротивление». Мероприятие проходит в Московском государственном театре эстрады.