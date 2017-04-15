Кургинян: Мировую катастрофу можно остановить только холодной войной 2.0
Москва, 15 апреля, 2017, 13:59 — ИА Регнум. Мир стоит на пороге катастрофы, и все ощутили это в момент, когда американцы нанесли ракетный удар в Сирии. Противопоставить этому Россия может только идеологию новой холодной войны — холодной войны 2.0, заявил на III Съезде всероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское всероссийское сопротивление» лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.
По его словам, отношения России и США деградировали необратимым образом как в период президентства Барака Обамы, так и в период после него, и это уже сказано на высшем уровне. «Где же они находятся теперь? И главное, куда же они движутся? Если сейчас они в нижней точке, то какова будет точка, в которой они будут завтра? Они же не поднимаются наверх. И это ли не предкатастрофизм?», — считает Кургинян.
Он пояснил, что ситуацию в настоящее время определяют несколько факторов. Во-первых, это обострение американских силовых действий и угроза усиления экономического давления на Россию. Во-вторых, это стремительная и неслучайная активизация в России «майдановцев» на фоне того, вот-вот будет принято решение об их расширенном финансировании США и другими странами.
Также происходят беспрецедентная демонизация России в средствах массовой информации Запада и началась новая волна антироссийских действий на периферии РФ. В антироссийский процесс вовлекаются новые союзники: «еще вчера говорили, что Эрдоган это наш лучший друг, и что теперь?».
В этих принципиально новых условиях так называемая «тамократия» — то есть власть тех, чьи жизненные интересы находятся на Западе — продолжает играть в свою игру по своим правилам. Об этом свидетельствует ситуация с ювенальной юстицией в России.
«На первом съезде в Колонном зале в 2013 году устами президента страны было сказано, что ювенальное разрушение семей в России недопустимо. Но ювенальная бюрократия, она же тамократия, развернула после этого такую наступательную активность, что к концу 2016 года фактически была оформлена именно та, ювенальная, антисемейная, антиструктурная по своей сути система, о недопустимости которой говорил президент.
В самом конце 2016 года Путин своими действиями не позволил дооформиться этой ювенальной антисемейной системе. Но, во-первых, кто как не власть ее оформлял, откуда она взялась? Как она появилась, если в 2013 году было сказано, что ее быть не должно, а к концу 2016 она расцвела так, что казалось, что ее вообще невозможно остановить и удалось это сделать только благодаря чрезвычайным решениям главы государства. Во-вторых, новые антиювенальные действия президента РФ, откликнувшегося на протест антиювенального большинства, снова торпедируются, и мы все об этом знаем», — сказал Кургинян.
Он подчеркнул, что между президентом РФ Владимиром Путиным и тамократическими слагаемыми системы идет борьба, притом, что система должна неукоснительно выполнять поручения. «И что нужно сделать для того, чтобы это тамократическое слагаемое в условиях новой, беспрецедентно жесткой антироссийской и антипутинской позиции Запада не превратилось в такого Троянского коня, по отношению к которому все «навальные» окажутся лишь слабой копией настоящей «пятой колонны», — задается вопросом лидер движения «Суть времени».
По его мнению, есть очевидный ответ — нужны новые мировоззренческие рельсы, новые мировоззренческие линии и существенно новая система не сама по себе, а именно как следствие смены мировоззренческих вех.
Говоря о сценарии развитиях развития внешне и внутриполитической ситуации, Кургинян описал три сценария, два из которых неприемлемы. Первый из неприемлемых сценариев — это полноценная горячая война между США и РФ, двумя самыми крупными ядерными державами. Второй неприемлемый сценарий — это капитуляция России под нарастающим давлением Запада. «И единственным приемлемым сценарием в обстановке, сложившейся буквально в последние недели является ускоренное, решительное оформление нового типа отношений между РФ и Западом. Такие отношения вполне правомочно именовать новой холодной войной или холодной войной 2.0», — заключил Кургинян.
Все постсоветские годы власть говорила, что противостояния между нами и западом нет вообще, и что Россия такая же как они, а разговоры о том, что русские другие — «отрыжка коммунизма». Во-первых, Запад этому никогда не верил. Во-вторых, он относился к подобным утверждениям нашей власти, как к признанию слабости России. Когда же наконец Запад понял, что Россия отказывается от безоговорочной капитуляции, а он до конца это понял только после присоединения Крыма, Запад буквально сошел с ума.
«Именно такое отношение Запада к нашему курсу привело к невиданной деградации в отношениях с Соединенными Штатами и с их европейскими сателлитами. И не пора ли хотя бы теперь признать, что мы не являемся частью западного мира с его ювенальной юстицией, гендерными затеями и прочими выкрутасами в античеловеческом ключе. Не пора ли строить новый стратегический курс на основе признания того, что и коммунизм, и Третий Рим — это лишь частные проявления нашего историософского и метафизического фундаментального разнообразия, которое абсолютно не противоречит своеобразию других слагаемых мировой системы», — считает Кургинян.
При сегодняшней демонизации России такой курс породит мировоззренческое противостояние, называемое холодной войной. В нынешней ситуации парадоксальным образом именно холодная война сдерживает горячую. Кроме того, в мире такой переход будет воспринят положительно — слишком многие не в восторге от того, куда идет и до чего докатился Запад.
«Неужели сейчас, на пороге реальной катастрофы, не будет осознана спасительность, а не губительность, той холодной войны 2.0, которую многие называют конфликтом равноправных миров, обладающих разными ценностями. Мы говорим всего лишь о равноправии, а не о гегемонии, как говорят некоторые. Давайте мы с Вами, те, кто приехал на съезд, и те, кто вас отправил, начнем активное формирование гражданской, а не кремлевской, перезагрузки наоборот», — заключил лидер движения «Суть времени».
Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля 2017 года в Москве проходит III Съезд всероссийской общественной организации в защиту семьи «Родительское всероссийское сопротивление». Мероприятие проходит в Московском государственном Театре Эстрады.