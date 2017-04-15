Москва, 15 апреля, 2017, 13:59 — ИА Регнум. Мир стоит на пороге катастрофы, и все ощутили это в момент, когда американцы нанесли ракетный удар в Сирии. Противопоставить этому Россия может только идеологию новой холодной войны — холодной войны 2.0, заявил на III Съезде всероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское всероссийское сопротивление» лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.

Григорий Фадеев ИА REGNUM Сергей Кургинян

По его словам, отношения России и США деградировали необратимым образом как в период президентства Барака Обамы, так и в период после него, и это уже сказано на высшем уровне. «Где же они находятся теперь? И главное, куда же они движутся? Если сейчас они в нижней точке, то какова будет точка, в которой они будут завтра? Они же не поднимаются наверх. И это ли не предкатастрофизм?», — считает Кургинян.

Он пояснил, что ситуацию в настоящее время определяют несколько факторов. Во-первых, это обострение американских силовых действий и угроза усиления экономического давления на Россию. Во-вторых, это стремительная и неслучайная активизация в России «майдановцев» на фоне того, вот-вот будет принято решение об их расширенном финансировании США и другими странами.

Также происходят беспрецедентная демонизация России в средствах массовой информации Запада и началась новая волна антироссийских действий на периферии РФ. В антироссийский процесс вовлекаются новые союзники: «еще вчера говорили, что Эрдоган это наш лучший друг, и что теперь?».

В этих принципиально новых условиях так называемая «тамократия» — то есть власть тех, чьи жизненные интересы находятся на Западе — продолжает играть в свою игру по своим правилам. Об этом свидетельствует ситуация с ювенальной юстицией в России.

Пётр Данилов ИА REGNUM III съезд РВС. Москва, 15 апреля 2017 года

«На первом съезде в Колонном зале в 2013 году устами президента страны было сказано, что ювенальное разрушение семей в России недопустимо. Но ювенальная бюрократия, она же тамократия, развернула после этого такую наступательную активность, что к концу 2016 года фактически была оформлена именно та, ювенальная, антисемейная, антиструктурная по своей сути система, о недопустимости которой говорил президент.

В самом конце 2016 года Путин своими действиями не позволил дооформиться этой ювенальной антисемейной системе. Но, во-первых, кто как не власть ее оформлял, откуда она взялась? Как она появилась, если в 2013 году было сказано, что ее быть не должно, а к концу 2016 она расцвела так, что казалось, что ее вообще невозможно остановить и удалось это сделать только благодаря чрезвычайным решениям главы государства. Во-вторых, новые антиювенальные действия президента РФ, откликнувшегося на протест антиювенального большинства, снова торпедируются, и мы все об этом знаем», — сказал Кургинян.

Он подчеркнул, что между президентом РФ Владимиром Путиным и тамократическими слагаемыми системы идет борьба, притом, что система должна неукоснительно выполнять поручения. «И что нужно сделать для того, чтобы это тамократическое слагаемое в условиях новой, беспрецедентно жесткой антироссийской и антипутинской позиции Запада не превратилось в такого Троянского коня, по отношению к которому все «навальные» окажутся лишь слабой копией настоящей «пятой колонны», — задается вопросом лидер движения «Суть времени».

По его мнению, есть очевидный ответ — нужны новые мировоззренческие рельсы, новые мировоззренческие линии и существенно новая система не сама по себе, а именно как следствие смены мировоззренческих вех.

Сергей Сапель ИА REGNUM III съезд РВС. Москва, 15 апреля 2017 года

Говоря о сценарии развитиях развития внешне и внутриполитической ситуации, Кургинян описал три сценария, два из которых неприемлемы. Первый из неприемлемых сценариев — это полноценная горячая война между США и РФ, двумя самыми крупными ядерными державами. Второй неприемлемый сценарий — это капитуляция России под нарастающим давлением Запада. «И единственным приемлемым сценарием в обстановке, сложившейся буквально в последние недели является ускоренное, решительное оформление нового типа отношений между РФ и Западом. Такие отношения вполне правомочно именовать новой холодной войной или холодной войной 2.0», — заключил Кургинян.

Все постсоветские годы власть говорила, что противостояния между нами и западом нет вообще, и что Россия такая же как они, а разговоры о том, что русские другие — «отрыжка коммунизма». Во-первых, Запад этому никогда не верил. Во-вторых, он относился к подобным утверждениям нашей власти, как к признанию слабости России. Когда же наконец Запад понял, что Россия отказывается от безоговорочной капитуляции, а он до конца это понял только после присоединения Крыма, Запад буквально сошел с ума.

«Именно такое отношение Запада к нашему курсу привело к невиданной деградации в отношениях с Соединенными Штатами и с их европейскими сателлитами. И не пора ли хотя бы теперь признать, что мы не являемся частью западного мира с его ювенальной юстицией, гендерными затеями и прочими выкрутасами в античеловеческом ключе. Не пора ли строить новый стратегический курс на основе признания того, что и коммунизм, и Третий Рим — это лишь частные проявления нашего историософского и метафизического фундаментального разнообразия, которое абсолютно не противоречит своеобразию других слагаемых мировой системы», — считает Кургинян.

При сегодняшней демонизации России такой курс породит мировоззренческое противостояние, называемое холодной войной. В нынешней ситуации парадоксальным образом именно холодная война сдерживает горячую. Кроме того, в мире такой переход будет воспринят положительно — слишком многие не в восторге от того, куда идет и до чего докатился Запад.

«Неужели сейчас, на пороге реальной катастрофы, не будет осознана спасительность, а не губительность, той холодной войны 2.0, которую многие называют конфликтом равноправных миров, обладающих разными ценностями. Мы говорим всего лишь о равноправии, а не о гегемонии, как говорят некоторые. Давайте мы с Вами, те, кто приехал на съезд, и те, кто вас отправил, начнем активное формирование гражданской, а не кремлевской, перезагрузки наоборот», — заключил лидер движения «Суть времени».

Владимир Чичилимов ИА REGNUM Делегаты III съезда РВС

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля 2017 года в Москве проходит III Съезд всероссийской общественной организации в защиту семьи «Родительское всероссийское сопротивление». Мероприятие проходит в Московском государственном Театре Эстрады.