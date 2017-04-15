Пермь, 15 апреля, 2017, 13:52 — ИА Регнум. 15 апреля на стадионе «Звезда» был разыгран матч 23-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «Амкар» и «Уфа». Матч завершился со счетом 1:1.

jarmoluk Футбольный мяч

На 35-й минуте матча польский опорный полузащитник Януш Гол забил гол головой в свои ворота после подачи с углового — 0:1.

В самой концовке матча хорватский диспетчер Дарко Бодул сравнял счет — 1:1.

Статистика матча («Амкар"/"Уфа»)

Удары 8/3

Удары в створ 4/1

Владение 50%/50%

Фолы 11/10

На данный момент «Амкар» поднялся на 5-ю позицию с 33-мя очками. «Уфа» осталась на 6-й строчке, набрав 33 очка.

Составы на матч:

«Амкар»: Хомич, Милькович, Занев, Зайцев, Конде, Гиголаев, Гол, Огуде, Бодул, Комолов, прокофьев.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Никтин, Йокич, ЖИвоглядов, Стоцкий, Засеев, Пауревич, Безденежных, Обляков, Фатаи.

Главный арбитр матча: Владимир Москалев.

Предупреждения: Аликин — 41, Беленов — 87, Никитин — 90.

Голы: Гол (авг) 35 — 0:1, Бодул 89 — 1:1.