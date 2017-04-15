Москва, 15 апреля, 2017, 14:01 — ИА Регнум.



Григорий Фадеев ИА REGNUM Сергей Кургинян

Общероссийская общественная организация «Родительское всероссийское сопротивление» намерена сотрудничать с любыми патриотическими силами вне зависимости от их отношения к действующей власти. О необходимых условиях такого сотрудничества заявил 15 апреля член президиума Центрального совета РВС, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Заявляю на III Съезде, что мы проявляем неуклонную волю к диалогу с патриотическими силами вне зависимости от того они во власти они или находятся в оппозиции при условии, что эти силы признают необходимость и спасительного перехода России к принципиально новому мировоззрению, которое только что было названо холодной войной-2.0. И что такое признание является сейчас новой совершенно необходимой сейчас стратегией размежевания», заявил лидер движения «Суть времени».

Кургинян напомнил собравшимся, что аналогичное требование к объединению было высказано руководителем молодого советского государства Владимиром Лениным. «Прежде чем объединиться и для того чтобы объединиться, мы должны сначала решительно размежеваться», — напомнил политолог Ленина, по мнению которого, в противном случае такая политическая организация будет фиктивной, прикрывающей разброд и превращающей ее в «простой склад разнообразных воззрений».

Такое «складирование разнообразных воззрений», по мнению Кургиняна, «пригодно лишь для болтовни и совершенно непригодно для идеологического противостояния, которое теперь носит неотменяемый по сути характер».

В отличие от времени, о котором говорил лидер большевиков, размежеваться сейчас необходимо не теми, кто иначе трактует Маркса. «Мы говорим о размежевании с силами западными, прозападными и полузападными», — пояснил Сергей Кургинян.

Сама идея размежевания, по мнению политолога, не нова и периодически встает перед государствами со времен античности и перед Российским государством во времена, когда стоял вопрос «Быть нам или не быть».