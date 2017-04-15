Москва, 15 апреля, 2017, 14:00 — ИА Регнум.



U.S. Department of State Александр Турчинов

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров усомнился в адекватности главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова, который заявил, что украинские военные должны «продвигаться на восток шаг за шагом». Об этом Лавров заявил сегодня, 15 апреля, на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Катара Мухаммедом Рахманом Аль Тани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, секретарь СНБО Турчинов заявил, что украинские силовики в Донбассе должны «метр за метром, километр за километром продвигаться на восток». Турчинов даже решил пошутить и предостерег: «главное — не проскочить границу».

Власти Донецкой Народной Республики заявили, что Турчинов — официальное лицо и его призывы — прямое нарушение Минских соглашений и режима перемирия.

Лавров сегодня заявил, что у российской стороны создалось устойчивое сомнение в адекватности украинских политиков.

«Это далеко не первое высказывание подобного рода, до господина Турчинова такую же угрожающую риторику, воинствующую регулярно применяли и президент Порошенко, и Парубий, и другие деятели.», — сказал Лавров.

Подобные заявления означают, что Киев не хочет выполнять Минские соглашения даже в той их части, которая касается решения проблем безопасности.

При этом украинская сторона отказывается обсуждать основные пункты Минских соглашений, пока не будет решена ситуация с безопасностью в Донбассе. Заявление Турчинова — очередное подтверждение этого.