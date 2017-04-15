Москва, 15 апреля, 2017, 13:41 — ИА Регнум.



Григорий Фадеев ИА REGNUM Элина Жгутова

В общественной деятельности нужно опираться не только на президента, но и на более значимые смыслы и цели, тогда как поддержка главы государства является лишь началом, заявила руководитель информационно-правозащитного центра «Иван Чай» Элина Жгутова в ходе III съезда общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление» РВС.

«Безусловно, хорошо, что мы достучались до президента», — отметил эксперт, имея в виду более 200 тыс. подписей, собранных активистов РВС в 2016 году.

Поддержка президента носит важный характер, однако это лишь начала долгой работы.

«Президент — дело хорошее, но есть кое-кто и повыше, да?» — продолжила она. «То есть мы должны опираться на нечто более высокое».

"На более высокие смыслы, на более высокие цели», — добавил общественник, подчеркнув, что нечто большее, нечто, объединяющее людей есть. «Вот тогда, когда мы будем опираться на это поле, тогда мы победим!».

ИА REGNUM Элина Жгутова

Напомним, на пресс-конференции президента России Владимира Путина 23 декабря 2016 года руководитель РИА «Иван Чай» Элина Юрьевна задала вопрос о том, почему в стране с завидной последовательностью внедряются абсолютно все принципы европейской антисемейной политики.

На вопрос общественника президента России ответил, подчеркнув, что «детей-то лучше не шлёпать и не ссылаться при этом на какие-то традиции», однако в вопросах борьбы насилием «тоже сходить с ума нельзя, невозможно, это вредно, в конце концов, это семью разрушает».