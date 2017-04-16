Киев, 17 апреля, 2017, 02:02 — ИА Регнум.

Непрекращающиеся попытки Украины найти альтернативу российским энергоресурсам продолжают наносить ущерб украинской экономике. Подробный анализ состояния отраслей украинской энергетики приводит Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор энергетики Украины

Проблема, а точнее катастрофа, начавшаяся с энергетическим углем в украинской промышленности вместе с блокадой Донбасса, состоит не в том, что «прогрессивная Европа» почему-то замыслила недоброе против созданной при ее участии киевской хунты. Нет, просто никто не ожидал и не мог поверить в такой смелый удар Украины себе под дых. Мировая экономика просто оказалась не готова поспеть за полетом украинской мысли и не создала заблаговременно запасы антрацита, которые поддержали бы останавливающиеся ТЭС и металлургию.

Теперь, когда украинские министры всерьез начинают обсуждать поставки угля через весь Атлантический океан или «конфискацию» в Донбассе, найти выход уже почти невозможно. Почти, потому что у гордой и самостоятельной Украины есть еще шанс договориться о поставках российского угля. Но сделать это — значит плюнуть в лицо так долго и тщательно выращиваемым нацистским бандам.

Не могут найти способ договориться в Верховной раде и по поводу законопроекта «О рынке электроэнергии». Принятие документа провалено при голосовании, и закон отправлен на повторную доработку. Это дает возможность еще три месяца не вводить новые тарифы.

А может и вовсе не стоит обсуждать какие-то там тарифы? Вот, например председатель села Елизаветовка Максим Голосной (Днепропетровская область) отказывается платить за поставленный газ, а также гасить долги, накопившиеся за прошлые годы. Его почин находит все большее освещение в СМИ. Еще бы, ведь непокорный председатель мотивирует свой отказ, ссылаясь на ст. 13 Конституции Украины, в которой сказано: «Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы её континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа». Неудачный опыт представителей газовой компании, попытавшейся судиться с Голосным, свидетельствует о верности взятого им курса.

С подробным описанием ситуации в энергетике Украины можно ознакомиться в статье «Госдеп, подкинь угольку!»: обзор энергетики Украины»

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