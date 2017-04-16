Тель-Авив, Израиль, 17 апреля, 2017, 01:10 — ИА Регнум.

Песах, еврейская Пасха, может казаться частным праздником одного из народов планеты Земля. Что означает в наше во многом постмодернистское время «крушения символов» история, повествующая об избавлении из рабства, случившаяся с одним небольшим народом в незапамятные времена? Как можно по-другому оценить еврейскую Пасху, рассматривается в статье политолога, постоянного автора ИА REGNUM Авигдора Эскина.

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Если мы помним об общечеловеческой истории, то и праздник избавления евреев из плена египетского становится важной вехой в развитии религиозного сознания человечества. Христианство, конфликтуя и зачастую несправедливо обвиняя иудаизм, взяло из еврейской традиции самое важное — стремление человека к свободе. К освобождению от гнета внешнего, выражающегося в открытой враждебности разного рода могучих правителей-самодуров, но и от гнета своих собственных пороков, ведущих человека в рабское состояние конформизма.

Если мы мыслим Историю не как скучную череду войн и мелких честолюбивых замыслов одиночек, но как переплетающиеся судьбы народов, несущих в будущее свои высшие смыслы и предназначение, то проблема освобождения становится важнейшей в историческом движении. Раб, не имеющий собственной воли, не обладает и собственным смыслом существования. Но история учит нас тому, что и самые жалкие рабы могут вспомнить о своем человеческом достоинстве и предназначении. А великие образы Священного Писания, очищенные от сиюминутных спекуляций и заумной схоластики, на протяжении тысячелетий зовут человека вперед, к осуществлению своей мечты о свободе.

Ознакомьтесь со статьей: «Универсальный смысл еврейской пасхи»

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