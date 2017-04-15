Москва, 15 апреля, 2017, 13:31 — ИА Регнум.



Tempus Митрополит Пантелеимон

Тысячелетиями действующие границы между нравственностью и антинравственностью стираются в наши дни во мгновение ока. Об этом 15 апреля в приветственном слове к участникам III Съезда РВС обратился митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.

«Мы живем в такое время, когда стираются очень быстро — во мгновение ока — тысячелетиями складывавшиеся границы между моралью и антиморалью, нравственностью и антинравственностью», — заявил митрополит. К сожалению, этим процессам в первую очередь становятся подвержены неокрепшие детские души, подчеркнул служитель церкви.

«Мы собрались, чтобы дать оценку тому, чему угрожает стирание этих граней, уничтожению непорочности детства», — считает митрополит.

Митрополит Пантелеимон пожелал собравшимся успешной работы, «мудрости, единства мнений, душ, желаний и мужества стоять на рубеже между добром и злом».

Напомним, сегодня в Москве проходит III Съезд Общероссийской общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление». На мероприятие съехались делегаты из различных регионов России.