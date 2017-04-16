Москва, 17 апреля, 2017, 01:01 — ИА Регнум.

Прогнозы, особенно долгосрочные, — дело рискованное. Смелые предсказания, обещающие Китаю взлет к 2050 году до 30% мирового ВВП, находятся в некотором «коридоре условий». И одно из главных условий формулируется очень просто: американо-китайские отношения. О развитии этих отношений и подводных камнях на пути развития пишет кандидат исторических наук, редактор ИА REGNUM Саркис Цатурян.

Иван Шилов ИА REGNUM

На данный момент отношения Вашингтона и Пекина переживают подъем. Взаимовыгода торгового партнерства 80−90-х годов сменилась дисбалансом в китайскую пользу. Хотя обе стороны считают сложившееся положение вполне нормальным, вероятно, предполагая выравнивание в будущем.

Учитывая агрессивную антикитайскую риторику предвыборной кампании Трампа, в переговорах, вероятно, ощущалась большая нужда, как минимум со стороны Пекина. Обещание наложить 45%-ный тариф на китайский экспорт, а в довершение — удар по Сирии во время визита Си Цзиньпина не улучшило взаимопонимание двух сторон.

Встреча во Флориде между президентом Трампом и председателем Си Цзиньпином, состоявшаяся 6 апреля, содержала и предложение Китая по участию США в проекте «Шелковый путь» — экономической инициативе Китая, уже сейчас приобретающей черты военно-экономического блока. Продемонстрировав, таким образом, свое стремление к сотрудничеству, Пекин рассчитывает на поставки американской нефти и газа. Что может негативно сказаться в случае исполнения на российско-китайских договоренностях в энергетической сфере.

Читайте продолжение в статье «Сговор во Флориде»: США прокладывают Китаю «шелковый путь»

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