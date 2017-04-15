Москва, 15 апреля, 2017, 12:58 — ИА Регнум.



ErikaWittlieb Ближний восток

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Москва будет настаивать на срочной отправке экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на место инцидента в сирийской провинции Идлиб и на авиабазу «Шайрат». Такое заявление Лавров сделал сегодня, 15 апреля, на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Катара Мохаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

«Считаем необходимым провести тщательное, объективное, беспристрастное и профессиональное расследование и будем в рамках ОЗХО и в Нью-Йорке, в ООН, настаивать на срочном направлении инспекторов как на место инцидента, так и на сам аэродром, где, как утверждают наши западные коллеги, снаряжались снаряды с химическими веществами», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что расширенная миссия ОЗХО и независимых экспертов должна иметь полный доступ на место инцидента в населенном пункте Хан-Шейхун в провинции Идлиб и на авиабазу «Шайрат».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация в Сирии резко обострилась после инцидента в населенном пункте Хан-Шейхун провинции Идлиб. Территория этой провинции контролируется различными террористическими группировками, крупнейшая из которых — «Джебхан ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

4 апреля вооруженная сирийская оппозиция, что на Хан-Шейхун была совершена химическая атака. Оппозиция обвинила в совершении этой атаки сирийских военных.

Сирийские власти свою причастность к данному инциденту отвергают и заявили, что давно уничтожил свое химическое оружие, и это было подтверждено Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Власти США приняли сторону оппозиции, обвинив во всем сирийские власти, и даже возложили ответственность на Россию, которая является союзницей Сирии.

7 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по сирийской авиабазе «Шайрат», с которой, по мнению Вашингтона, была совершена химическая атака в Идлибе. Москва и Дамаск назвали действия США актом агрессии и потребовали тщательного расследования инцидента в Идлибе.

Однако власти США прямо заявили, что им не нужно объективное расследование, а достаточно сомнительных видеороликов и фотографий, чтобы нанести ракетный удар по суверенному государству.