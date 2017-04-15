Краснодар, 15 апреля, 2017, 12:37 — ИА Регнум. В Краснодарском крае начался набор добровольцев, желающих принять участие в археологической раскопках на Таманском полуострове. Добровольцев экспедиции ждет конкурс, а затем собеседование с руководством.

kellytf Раскопки

«Будущие участники должны заполнить специальную анкету и отправить ее по указанному адресу. Наша экспедиция предоставляет волонтерам кров, пищу и орудия труда, свежий воздух и Черное море на десерт. Мы не оплачиваем работу, так как это чистое волонтёрство на общественных началах», — поделился в беседе с корреспондентом ИА REGNUM ответственный за подбор волонтеров Сергей Остапенко.

Начнется полевой сезон в июле, закончится в августе. Предполагается, что для работы будут сформированы две смены по 24 дня.

За время археологических раскопок на территории современной Фанагории на Таманском полуострове найдены многочисленным находки, подтверждающие существование городов и поселений на этом месте. Например, осенью 2016 года была найдена стела с надписью времён царствования персидского царя Дария I, а это пятый век до нашей эры. А несколько лет назад была обнаружена мраморная надгробная плита с надписью «Гипсикрат, жена царя Митридата, прощай». Многочисленны клады с серебряными и медными монетами, подтверждают, что здесь более двух тысяч лет назад шла активная торговля.

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Напомним, Митридат Евпатор IV покорил почти все Черноморское побережье в конце II — середине I века до нашей эры. Был царем Боспорского государства. Вел борьбу с римлянами, в результате которой и погиб. Площадь, занимаемая городищем Фанагория, — примерно 60 гектаров. Его расположение установили в XVIII веке в связи с находками пьедестала мраморной статуи Афродиты. В 1822 году российские солдаты раскопали на территории Фанагории крупный курган, внутри они нашли древние предметы из серебра.

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Только во времена СССР древний город стали раскапывать с применением научного подхода. Раскопки ведутся ежегодно с 1936 года, единственный перерыв был сделан на время войны. Сейчас археологическими изысканиями занимается Фанагорийская комплексная археологическая экспедиция Института археологии РАН.

Раскопки на Таманском полуострове ведутся с 2004 года. Археологи исследуют Верхнее плато (акрополь — центр античного города), Нижнее плато (новый раскоп площадью 2000 кв. м был заложен здесь в 2014 году), Восточной некрополь и отдельные курганы под водой и на сельской территории памятника.