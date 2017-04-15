Лавров: Ракетные удары США по авиабазе «Шайрат» являются противоправными
Москва, 15 апреля, 2017, 12:37 — ИА Регнум.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что ракетные удары США по сирийской авиабазе «Шайрат» являются противоправными. Такое заявление он сделал сегодня, 15 апреля, на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.
Лавров заявил, что после инцидента в провинции Идлиб и удара США по сирийской авиабазе «Шайрат» создалась угроза для продвижения мирного урегулирования в Сирийской Арабской Республике.
«В последние дни создалась угроза продвижению по всем этим направлениям в результате инцидента с применением химического оружия в Идлибе и последовавшей за этим противоправной акции США в виде удара по военному аэродрому сирийских ВС», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
Ранее Лавров заявил, что что всё больше появляется свидетельств того, что инцидент с химическим оружием в населенном пункте Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб был инсценировкой.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация в Сирии резко обострилась после инцидента в провинции Идлиб. Большая часть территории этой провинции контролируется различными террористическими группировками, крупнейшая из которых — «Джебхан ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
4 апреля оппозиционные сирийские группировки заявили, что на населенный пункт Хан-Шейхун в провинции Идлиб была совершена химическая атака. Оппозиция обвинила в совершении этой атаки сирийские правительственные силы.
Дамаск опроверг свою причастность к данному инциденту и заявил, что давно уничтожил свое химическое оружие, и это было подтверждено специальной комиссией ООН.
Тем не менее власти США обвинили во всем сирийские власти и даже возложили ответственность на Россию, которая является союзницей Сирии.
7 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по сирийской авиабазе «Шайрат», с которой, по мнению Вашингтона, была совершена химическая атака в Идлибе. Москва и Дамаск назвали действия США актом агрессии и потребовали тщательного расследования инцидента в Идлибе.
Однако власти США прямо заявили, что им не нужно объективное расследование, а достаточно сомнительных видеороликов и фотографий, чтобы нанести ракетный удар по суверенному государству.