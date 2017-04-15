Москва, 15 апреля, 2017, 12:37 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Залп

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что ракетные удары США по сирийской авиабазе «Шайрат» являются противоправными. Такое заявление он сделал сегодня, 15 апреля, на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Лавров заявил, что после инцидента в провинции Идлиб и удара США по сирийской авиабазе «Шайрат» создалась угроза для продвижения мирного урегулирования в Сирийской Арабской Республике.

«В последние дни создалась угроза продвижению по всем этим направлениям в результате инцидента с применением химического оружия в Идлибе и последовавшей за этим противоправной акции США в виде удара по военному аэродрому сирийских ВС», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Лавров заявил, что что всё больше появляется свидетельств того, что инцидент с химическим оружием в населенном пункте Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб был инсценировкой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация в Сирии резко обострилась после инцидента в провинции Идлиб. Большая часть территории этой провинции контролируется различными террористическими группировками, крупнейшая из которых — «Джебхан ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

4 апреля оппозиционные сирийские группировки заявили, что на населенный пункт Хан-Шейхун в провинции Идлиб была совершена химическая атака. Оппозиция обвинила в совершении этой атаки сирийские правительственные силы.

Дамаск опроверг свою причастность к данному инциденту и заявил, что давно уничтожил свое химическое оружие, и это было подтверждено специальной комиссией ООН.

Тем не менее власти США обвинили во всем сирийские власти и даже возложили ответственность на Россию, которая является союзницей Сирии.

7 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по сирийской авиабазе «Шайрат», с которой, по мнению Вашингтона, была совершена химическая атака в Идлибе. Москва и Дамаск назвали действия США актом агрессии и потребовали тщательного расследования инцидента в Идлибе.

Однако власти США прямо заявили, что им не нужно объективное расследование, а достаточно сомнительных видеороликов и фотографий, чтобы нанести ракетный удар по суверенному государству.