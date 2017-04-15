Ташкент, 15 апреля, 2017, 11:56 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и его французский коллега Жан-Марк Эро, находящийся в Ташкенте с официальным визитом, обсудили 15 апреля вопросы двусторонних отношений. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 15 апреля, в МИД Узбекистана.

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«В продолжение двусторонних переговоров, состоявшихся 29 марта 2017 года в Париже, министры обсудили актуальные аспекты узбекско-французских отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, обменялись мнениями по региональной и международной повестке дня», — расказали в ведомстве.

Министры в ходе беседы отдельное внимание уделили перспективам расширения взаимодействия в контексте реализации задач, определенных Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017—2021 годах. В частности, подтверждена заинтересованность в успешных итогах намеченного на начало июня визита в Узбекистан представителей деловых кругов Франции под эгидой Движения французских предприятий «МЕДЕФ Интернэшнл».

Стороны рассмотрели и другие вопросы, представляющие обоюдный интерес.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, министерства иностранных дел Франции и Узбекистана подписали в марте 2017 года в Париже программу сотрудничества на 2017−2018 годы.

По итогам 2014 года объем двустороннего товарооборота между Узбекистаном и Францией составил 287,5 млн.