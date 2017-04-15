Иерусалим, 15 апреля, 2017, 11:58 — ИА Регнум.



Ротонда храма Воскресения Христова в Великую субботу. Благодатный огонь

На улицах Старого Иерусалима собрались десятки тысяч христиан со всего мира в ожидании Благодатного огня, который ежегодно загорается накануне православной Пасхи в Кувуклии — часовне над Гробом Господним в иерусалимском храме Воскресения Христова (Гроба Господня).

Сегодня, 15 апреля, паломники приходят в Старый город с раннего утра. Самый большой поток паломников входит в Старый город через Яффские ворота. Российская делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), которая доставит Благодатный огонь в Россию, прошла в город через Сионские ворота.

В Иерусалиме предприняты серьезные меры безопасности. Полиция и военные дежурят по периметру стен Старого Иерусалима, возле каждых ворот в город установлено несколько рядов кордонов.

Члены официальных делегаций проходят по специальным именным пропускам.

В 2017 году Пасху в один день отмечают христиане всех конфессий.

Ожидается, что Патриарх Иерусалимский Феофил войдет в Кувуклию, где будет молится о получении огня. Затем он вынесет оттуда сошедший с небес Благодатный огонь.

Российская делегация получит огонь от Патриарха Иерусалимского и доставит его в Иерусалим. Оттуда спецбортом огонь будет доставлен в Москву в аэропорт «Внуково-1».