Москва, 16 апреля, 2017, 05:05 — ИА Регнум.



Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Сирии

По заявлениям американских официальных лиц, сделанных после ракетного удара по сирийской авиабазе, следует, что единства в оценке этого шага нет даже в рамках коалиции США—ЕС. Оценку этой разноголосице экспертов дает редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Госсекретарь США снова озвучил «подготовку операции по свержению Асада». Это утверждение идет вразрез с объявленным ранее администрацией Трампа сотрудничеством с Россией по борьбе с международным терроризмом. Теперь же все изменилось — сотрудничество предполагается вести исходя из диаметрально противоположных подходов к будущей судьбе послевоенной Сирии.

Российский призыв о необходимости объективного расследования инцидента с химической атакой в Идлибе так и остается без ответа. И если на переговорах в Москве Тиллерсон пытался донести до российской стороны свою позицию по проведенной атаке, то возместить ущерб российско-американским отношениям будет очень непросто.

И здесь наступает время поднять вопрос о глобальной безопасности. Есть мнение, разделяемое рядом экспертов, что «сирийский вектор» — это только часть политики Трампа, ищущего глобальную нишу для воплощения своих политических запросов. Сделка с Россией, способная создать новую конфигурацию глобальной безопасности, пришлась бы очень кстати для Трампа на фоне его неудач на внутриполитическом фронте.

Переговоры в такой сложной ситуации, в которой оказался мир по вине США, позволят остальным политическим акторам взять паузу, ожидая результата дипломатических маневров.

Получите более подробные сведения в статье: Сирия: за бомбами и ракетами наступает час переговоров

Рекомендуем предыдущие материалы Станислава Тарасова