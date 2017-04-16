Каир, 16 апреля, 2017, 04:40 — ИА Регнум.



Decideddain.blogspot.ru Распятие

9 апреля в Египте прогремела серия взрывов в христианских храмах, погибли десятки людей. Эти преступления — дело рук организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), судя по ее заявлениям. О непрекращающихся нападениях на христиан и о борьбе Египта с террористами пишет обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Египту в его противостоянии исламистам необходима помощь. И эта помощь была обещана президенту Ас-Сиси в ходе его переговоров в США с Дональдом Трампом. Также получил широкую поддержку межрелигиозный диалог, начатый по приглашению президента Ас-Сиси между крупнейшим египетскими исламскими и христианскими учеными. По информации Radio Vaticana, 29 апреля должна состояться встреча в Египте с участием папы римского Франциска. Но взрывы словно явились ответом террористов на эту прекрасную инициативу.

Патриарх Тавадрос II, глава коптской общины Сирии, в своем обращении указал, что действия террористов против христиан нельзя отделить от терактов против прочих граждан и государственных служб Египта. Такое разделение, сказал он в своем обращении, на руку только тем, кто желает разделения самого Египта, то есть террористам.

Подробно читайте в материале: Страдания Египта отозвались болью во всем мире

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