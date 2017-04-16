Москва, 16 апреля, 2017, 04:04 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Владимир Путин и Ангела Меркель

На 2 мая намечена поездка канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву. Подробно о перспективах этой поездки читайте в статье обозревателя ИА REGNUM Станислава Стремидловского.

Назначенный визит Меркель в Россию вызвал интенсивную реакцию польских политических аналитиков. Их пристальное внимание понятно, если учесть, что одной из центральных тем, как предполагают многие, будет дальнейшая судьба Украины. Явное снижение доли внимания, которое оказывал Вашингтон украинским событиям, требует, с точки зрения Меркель, дополнительных усилий в данном направлении. Кроме того, контакты с Москвой, а точнее их отсутствие, — это одна из претензий, предъявляемых Меркель оппозицией. Так что проявление готовности к диалогу поможет снизить накал риторики германской оппозиционной Социал-демократической партии.

А вот для Польши переговоры Берлин-Москва создают неприятную коллизию. Дело в том, что Польша, следуя усиленно-проамериканским курсом, противопоставила себя по многим вопросам общеевропейскому политическому мнению. Также и попытка первенства в решении украинского вопроса принесла полякам проблемы, на которые указывают сами же польские эксперты. Действия Польши в поддержку польских меньшинств в Белоруссии и Литве были восприняты с подозрением, а глава Белоруссии косвенно обвинил Польшу в провоцировании народных волнений.

Суммируя, вполне можно разделить опасения польских экспертов касательно того, что речь на переговорах, намеченных на 2 мая, пойдет не только про Украину. Москва и Берлин, вероятно, будут решать и что делать с беспокойным соседом в виде неугомонной Польши.

Читайте подробности в статье «Меркель может приехать в Москву говорить об Украине. И о Польше?»

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