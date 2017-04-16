Париж, 16 апреля, 2017, 03:30 — ИА Регнум.



Густав Куберт. Бодлер за чтением. 1848

Природа бегства от действительности в вымышленную реальность интересовала человека задолго до появления компьютерных игр. Творческий дух жившего в XIX веке французского поэта Шарля Бодлера беспокоило это отчаяние молодежи, тщетно пытающейся восстать против регрессирующего общества. И если смотреть на этого поэта так, а не с позиции «он был сатанистом» (которым он, к слову, не был), то многое становится яснее — и не только в его творчестве, но и в окружающей нас действительности. Или даже в обоих — реальной и виртуальной. О природе эскапизма и творчестве знаменитого поэта-бунтаря размышляет редактор ИА REGNUM Дмитрий Буянов.

Всякие обвинения в адрес человека, загнавшего себя в кабалу виртуальной жизни, сводятся к нескольким тезисам. Во-первых, к тому, что виртуальность не настоящая, а жизнь так прекрасна и удивительна. Во-вторых, эскапист сбежал в свою фантазию потому, что он настоящей жизни толком не видел, а вот как увидит — так сразу изменится. Повстречает живую девушку — и сразу поймет, насколько она лучше вымышленной героини.

К сожалению, эти утверждения не выдерживают критики. Ведь каждый раз указывая на то, что человек сбежал от действительности, мы отказываем ему в праве на собственную оценку этой действительности. А она совсем не обязана совпадать с нашей. И у эскаписта может быть (да, скорее всего, и есть) достаточно причин считать реальную действительность далекой от образа той среды, в которой он хотел бы жить. А уж что касается преимущества живой женщины перед виртуальной — оно не так безоговорочно. С виртуальной не будет скандалов, с ней не нужно заниматься «построением отношений», она не бросит ради другого, не станет изменять, не будет заглядывать в кошелек и ворчать по поводу отсутствия бриллиантов-машины-Турции.

И что же делать? Бороться за устройство лучшего мира? И вот здесь мы и подходим к Бодлеру. Человек сдается, не способный уцепиться за нечто внутри самого себя, не удержав свою мечту об идеальном во враждебном ему мире. Как найти себя, или точнее — как вернуться к себе, к себе настоящему, скрытому, придавленному отчаянием разрушенных надежд, несбывшихся мечтаний детства, — об этом пишет Бодлер. И ведь этот поиск забытого «Я» и правда способен что-то изменить, потому что жизнь без мечты — это не просто тяжелая лямка, это грех перед самой жизнью.

Обязательно прочитайте статью: «Что нас толкает в путь? Тех — ненависть к отчизне, тех — скука очага…»

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