Вашингтон, 16 апреля, 2017, 02:20 — ИА Регнум.



Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг КНДР

Отказавшись от пафоса миролюбия, сопровождавшего его во время гонки за президентское кресло, Трамп радикально сменил вектор. Его ковбойский метод решения проблемы — путем применения грубой силы без долгих размышлений — дал Сирии повод объявить войну Америке. Впрочем, по той же продемонстрированной Трампом логике, и РФ имеет полное моральное право ударить по украинским установкам в ответ на убийство невинных детей Донбасса, рассуждает постоянный автор ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Однако помимо обострения сирийского вопроса, Трамп внес напряженность и в ситуацию вокруг Северной Кореи. Его заявления о том, что «северокорейскую проблему» он разрешит так или иначе, пусть даже на то потребуется война, подтвердились отправкой ударной группы к берегам КНДР.

Парадокс состоит в том, что изначально именно американское ядерное окружение и постоянные угрозы со стороны США заставили Северную Корею вложиться в ракетно-ядерный щит. Тем не менее, нынешние громкие заявления руководства этой страны по поводу того, что КНДР в случае атаки со стороны США нанесет в ответ ядерный удар, не вызывают у США заметной тревоги. Совсем другое дело — Южная Корея и Япония, для которых возможность оказаться рядом с центром применения ядерного оружия выглядит крайне нежелательной.

Во что могут вылиться угрозы Америки по отношению к КНДР? И способна ли Северная Корея использовать ядерное оружие?

Подробный анализ читайте в материале: Угрожая КНДР, Трамп играет с «ядерным огнем»

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