Тегеран, 15 апреля, 2017, 11:21 — ИА Регнум. На северо-западе Исламской Республики Иран произошло сильное наводнение. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает телеканал IRIB.

Мещерский Арсений. Наводнение в деревне. 1872

Наводнение произошло в провинции Восточный Азербайджан. Больше всего пострадали область Аджабшир и округ Азершах. По предварительным данным погибли 17 человек.

По информации управления кризисных ситуаций провинции Восточного Азербайджана, в области Аджабшир были найдены тела 14 человек, тела еще троих были извлечены из-под воды в округе Азершахр.

Поисково-спасательные операции продолжаются. В результатет наводнения ранения получили как минимум 37 человек.