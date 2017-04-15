Москва, 16 апреля, 2017, 01:11 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Прожиточный минимум

За протестными выступлениями под водительством Навального вскоре последовал теракт в петербургском метро. Эти два события нередко рассматриваются во взаимосвязи с разных точек зрения. Постоянный автор ИА REGNUM, политолог Авигдор Эскин предлагает еще один вектор рассмотрения: тот сигнал неверия и недоверия, который протесты направили в адрес власти, и который становится тем более злободневным, когда страна сталкивается с террором. Способно ли ощущение общей опасности построить мост к диалогу, к доверию и единству?

Растерянность — самое подходящее слово для описания реакции на протестные настроения. Государственные СМИ поступили наихудшим образом, тщательно игнорируя протесты вначале, и жестко осуждая впоследствии. Но ведь не ропот в отношении протестующих, а анализ ситуации должен быть на повестке дня. Сам по себе ропот не приводит к конструктивному эффекту, не решает проблему. Хуже того — стоящая в телешоу брань способна только повысить градус, в то время как охладить обстановку могло бы здравое обсуждение, похожее на работу врача: диагностика с выявлением характера заболевания, назначение лечения и контроль процесса. Но сначала — диагностика.

Причина протестных акций — не в общественной популярности Навального. Для большинства молодежи, вышедшей на его акцию, он отнюдь не является героем. И это вполне согласуется с его задачей, которая состоит не в том, чтобы зажечь сердца, а в том, чтобы дать толчок протестам. Про Навального (как и про Стрелкова) все можно узнать, только заглянув в его потухшие глаза человека, одержимого властью. Но молодые люди все же пошли за человеком с такими глазами — почему? Неужели они и правда верят, что если вместо нынешних официальных властей придут Навальный, Мальцев, Квачков и Стрелков, то жизнь в России заиграет новыми красками, коррупция исчезнет, а свобода расцветет?

Безусловно, митингующие обязаны определять свои цели и задачи, потому что никакое возмущение не освобождает их от необходимость думать — как минимум о том, что именно они хотят получить. Но проблема в том, что под протестами кроется не оценка работы российской элиты (хотя бы потому, что эта оценка не является взвешенной за отсутствием фактов и расследований), а чисто эмоциональная реакция, бурное чувство негодования, недовольства и недоверия. Борьба с коррупцией — только форма для выражения этого недовольства. И вот именно о причинах этого недоверия и нужно говорить.

Подробный анализ читайте в статье: Громогласное молчание власти: России нужно доверие

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